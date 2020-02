„Joywave“ kündigen neues Album an

„Joywave“ haben ein neues Album in den Startlöchern: Am 13. März erscheint ihre dritte Studioplatte „Possession“, gibt „Check Your Head“ bekannt.

Und was hat es mit dem Albumtitel auf sich. Frontmann Daniel Armbruster sagte dazu: „Uns rauchen die Köpfe. Jeder Tag ist noch verrückter als der davor. Jeder Bildschirm, an dem wir vorübergehen, schreit uns förmlich an, fordert unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Die Kontrolle über das eigene Leben befindet sich in einem permanenten Belagerungszustand.“

„Joywave“ wurde übrigens 2010 gegründet und steht für ultrazeitgenössischen Sound zwischen Indie- und Electro-Einflüssen.

Foto: (c) Mary Ellen Matthews