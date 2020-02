Juice Wrld: Vermächtnis umfasst 2000 Lieder

Der US-amerikanischer Rapper, Sänger und Songwriter Juice Wrld, der vor kurzem mit 21 Jahren gestorben ist, hat der Nachwelt offenbar einen großen Schatz hinterlassen.

Es soll sich um 2000 bisher unveröffentlichte Tracks handeln, berichtet „TMZ“. Das reicht für 100 Alben, wenn es die Nachlassverwalter darauf anlegen. Nun werde diskutiert, was mit der riesigen Menge an Material passieren soll, heißt es laut des Berichts.

Juice Wrld ist am 08. Dezember auf dem Flughafen in Chicago an einer Überdosis gestorben.

Foto: (c) Nabil / Universal Music