Justin Bieber: „Ehe ist nicht einfach“

Justin Bieber ist total glücklich, dass er mit Hailey verheiratet ist. Die Ehe kann er jedem nur empfehlen, gleichzeitig warnt der Sänger auch seine Fans.

Bei einer Frage- und Antwortrunde in London sagte der 25-Jährige nämlich laut „contactmusic.com“: „Verheiratet zu sein, ist so großartig. Aber ich sage euch auch, die Ehe ist nicht einfach. Wenn ihr also Kinder haben und heiraten wollt, dann wisst, dass ihr jeden Tag daran arbeiten müsst. Ihr müsst geduldig mit der Person sein, diese Person lieben, nett zu dieser Person sein und das ist Arbeit. Es ist kraftvoll und es ist wirklich sehr toll.“

Justin und Hailey Bieber genießen ihr Eheleben übrigens in vollen Zügen.

Foto: (c) Universal Music