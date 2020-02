Justin Bieber, ein wahrer Diener Jesus

Justin Bieber hat mal wieder seinen unendlichen Dank gegenüber Jesus zum Ausdruck gebracht.

Auf „Instagram“ schrieb der Sänger neben einem Bild, auf dem „Danke Jesus“ steht: „Danke Jesus für deine Vergebung! Danke Jesus dafür, dass du mich gefunden hast, als ich verloren war. Danke dafür, dass du mich von den Toten zurück ins Leben geholt hast. (…) Danke dafür, dass du am Kreuz dein Leben gelassen hast, sodass ich ewiges Leben haben kann! (…) Danke für die Versprechen, die du mir gegenüber gemacht hast. Danke, dass ich von versteckten Fallen meiner Feinde beschützt werde! Ich fühle mich geehrt, dass ich dir an allen Tagen in meinem Leben dienen darf!“

Justin Bieber hat übrigens gestern (14.02.) sein neues Album „Changes“ herausgebracht.

Foto: (c) Universal Music