Justin Bieber lässt seine Fans blechen

Ab Mai ist Justin Bieber auf großer Tour in Nordamerika unterwegs und seine Fans haben dort sogar die Möglichkeit, ihr Idol privat zu treffen. Allerdings müssen sie dafür tief in die Tasche greifen… sehr tief. Denn wie „Pop Crush“ jetzt berichtet, kostet so ein Treffen mit Bieber um die 1.500 Dollar. Natürlich variiert dies von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort, doch was fest vorgegeben ist, ist die Tatsache, dass der Sänger für diese Summe trotzdem nur Gruppenfotos macht. Das heißt, man muss mindestens vier Personen zusammen haben, bevor der 25-Jährige mit einem posiert.

Seine Fans sind dementsprechend etwas wütend darüber. Auf „Twitter“ finden sich Kommentare wie: „1.549 Dollar für ein Gruppenbild? In dieser Wirtschaftslage?“ Und: „Justins Meet & Greet kostet einen Riesen plus mehr für… wartet kurz… ein Gruppenfoto? Was soll das?“

Übrigens: Bisher hat Justin Bieber nur Tourtermine in Nordamerika bekanntgegeben. Ob er auch nach Europa und damit in den deutschsprachigen Raum kommen wird, steht bisher noch nicht fest.

Foto: (c) Universal Music