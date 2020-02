Justin Bieber liebt Hailey jeden Tag, den ganzen Tag lang

Bei Justin Bieber und seiner Frau Hailey scheint es ordentlich in der Kiste zu rappeln.

Zumindest hat dies der Sänger bei einer Frage- und Antwortrunde in London angedeutet. Dort sagte der 25-Jährige nämlich laut „contactmusic.com“: „Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann… Ihr könnt euch ja vorstellen, was wir den ganzen Tag machen. Es wird ziemlich verrückt. Das ist alles, was wir machen. Wir schauen gerne filme an, Netflix und chill [in Jugendsprache Verabredung zum Sex], aber wir machen definitiv mehr den Chill-Part.“

