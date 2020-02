Justin Bieber: Neue Single und Tracklist

Bereits nächste Woche (14.02.) erscheint das neue Album „Changes“ von Justin Bieber. Doch noch davor veröffentlicht der Sänger eine neue Single. Wie er jetzt auf „Instagram“ bekanntgibt, kam bereits heute (07.02.) der Song „Intentions“ heraus, auf dem Rapper Quavo als Gastmusiker zu hören ist. Und damit nicht genug: Bieber gab im gleichen Atemzug auch die Tracklist seiner neuen Platte bekannt. So hat er 16 Songs inklusive einer Remix-Version draufgepackt, darunter auch noch weitere Features.

Hier die Tracklist:

1. All Around Me

2. Habitual

3. Come Around Me

4. Intentions feat. Quavo

5. Yummi

6. Available

7. Forever feat. Post Malone & Clever

8. Running Over feat. Lil Dicky

9. Take It Out On Me

10. Second Emotion feat. Travis Scott

11. Get Me feat. Kehlani

12. ETA

13. Changes

14. Conformation

15. Thats What Love Is

16. At Least For Now

17. Yummi (Summer Walker Remix)

