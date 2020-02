Justin Bieber über seine Tränenausbrüche: „Ich brauche keine Erlaubnis…“

Justin Bieber ist häufiger mit Tränen in den Augen in der Öffentlichkeit gesehen worden. Dafür schämt sich der Sänger nicht, wie er in seiner Doku-Serie „Seasons“ auf „YouTube“ erklärte.

Er sagte: „Ich bin einfach eine normale Person und ich weine. Wenn ich mir Sachen im Internet anschaue, dann steht da: ‚Justin ist aufgewühlt. Warum ist Justin aufgebracht?‘ Es ist, als würde sie mir keine Erlaubnis geben, aufgebracht zu sein. Ich brauche keine Erlaubnis, um menschlich zu sein und Tränen zu vergießen. Es gibt jeden Tag so viele Menschen, die sich mit ihrem Mädchen oder ihren Ehefrauen oder ihren Müttern unterhalten und zusammenbrechen. Aber sie haben keine Kameras dabei, die das festhalten. Deswegen meinen die Menschen bei mir: ‚Geht es ihm gut? Hat er einen mentalen Zusammenbruch?‘ Ich bin einfach nur emotional und das ist Ok.“

Wer noch mehr über Justin Bieber erfahren und vor allem seine Sichtweise der Dinge hören möchte, sollte sich die vorherigen Folgen seiner „YouTube“-Doku-Serie „Seasons“ anschauen.

Foto: (c) Universal Music