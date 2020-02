Justin Bieber übt sich im Hockey

Justin Bieber ist ein riesengroßer Eishockey-Fan. Regelmäßig besucht der Superstar Spiele seiner Lieblingsmannschaft, der Toronto Maple Leafs. Und scheinbar hat Bieber auch selbst ein gewisses Talent für den beliebten Sport.

Via „Instagram“ postete er zwei Videos, auf denen er an seiner Beinarbeit und Ballführung arbeitet. Auf einem Teppich läuft Bieber mit schnellen Schritten nach vorne und führt die Kugel mit dem Schläger vor sich her. Klar, aufmerksame Zuhörer denken sich jetzt: Kugel? Beim Eishockey führt man doch einen Puck?! Ja, nur lässt der sich außerhalb von Eishallen schwer führen. Das Ganze nennt sich dann auch einfach nur Hockey.

Justin Bieber hat inzwischen übrigens verraten, dass sein Album am Valentinstag erscheinen wird.

Foto: (c) STPR / PR Photos