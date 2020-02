Justin Bieber: Wann wusste er, dass Hailey die Eine ist?

Justin Bieber ist ein glücklicher Ehemann. Im Herbst 2018 hat der Musiker das Model Hailey Baldwin geheiratet. Mit anderen Worten: Sie ist seine Eine.

Wann ihm das bewusst wurde, erzählte Bieber jetzt im Gespräch mit „Apple Music“. Er schwärmte: „Ich habe sie auf einem Event gesehen. Ich habe sie mit einem Baby gesehen und etwas hat einfach Klick gemacht. Es war so: ‚Wow, sie ist die Eine.‘ Sie hatte diesen fürsorglichen Blick in ihren Augen. Und ich dachte mir, ich möchte, dass die Mutter meiner Kinder ein Baby so ansieht, wie sie es tut.“ Dieser Wunsch dürfte in Erfüllung gehen.

Der Sänger möchte sich bei der Familienplanung übrigens vom Heiligen Geist führen lassen.

