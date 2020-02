Justin Bieber: Was will er uns damit sagen?

Justin Bieber ist ja immer wieder für eine Überraschung gut. Was er jedoch mit seinem neuen Video sagen will, das er auf „Instagram“ postete, das versteht wohl keiner so richtig. Mit Shorts und Wintermütze bekleidet spielt er mit einem Eishockeyschläger und einem weißen Ball. Dazu schrieb der 25-Jährige: „Wir alle haben unsere eigene, einzigartige Beziehung zu Gott. Jeder hat einen Zugang zu ihm!“

Bereits vor einer Woche hatte der Sänger ein Bild seiner Frau Hailey Bieber auf „Instagram“ gepostet mit dem Bibelvers: „Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht“. Dazu schrieb der Musiker: „Gott wird all die Wünsche deines Herzens erfüllen.“

Am 14. Februar erscheint übrigens das fünfte Studioalbum „Changes“ von Justin Bieber. Und ab Mai geht der Sänger auf fünfmonatige Tour durch die USA und Kanada.

Foto: (c) PR Photos