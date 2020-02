Justin Bieber: Zurück auf der Bühne

Justin Bieber hat am Samstagabend (09.02.) bei „Saturday Night Live“ sein langersehntes Live-Comeback auf einer Bühne gegeben. Und der Sänger wollte sich für die Unterstützung bei seinen Fans bedanken.

In einem „Instagram“-Video sagte er: „Alle, die mich bei ‚SNL‘ gesehen haben, ich schätze jeden einzelnen von euch. Es ist so lange her, seit ich wieder auf einer Bühne bin und ich bin einfach so glücklich. Ich fühle mich so geehrt, dass ich auf so eine Prestige-Bühne performen darf und ich freue mich darauf, für euch weiterhin zu performen und euch zu unterhalten. Ich mache weiterhin Musik, probe weiterhin, werde besser und hoffentlich werdet ihr es weiterhin genießen.“

Ab Mai geht Justin Bieber auf Tour, bisher stehen allerdings nur Termine in Nordamerika auf den Plan.

