Justin Timberlake: Im Tonstudio

Was macht Justin Timberlake eigentlich, wenn er nicht gerade versucht, seine Ehe zu retten? Musik.

Der 39-Jährige verbringt aktuell viel Zeit im Studio. Auf „Instagram“ postete Timberlake gleich eine ganze Reihe von Bildern, die ihn bei der Arbeit zeigen: Mal mit Gitarre in der Hand, mal am Klavier, mal relaxt auf der Couch, der Superstar zeigt alle Facetten der Studioarbeit. Die Fans freut’s, schließlich nähren die Bilder die Hoffnung auf neue Musik. In den Kommentaren stehen Sätze wie: „Ich kann es kaum abwarten, deine neuen Songs zu hören“ und „Ich bin in freudiger Erwartung. Ich habe dich vermisst!“

Dabei fing die Solokarriere von Justin Timberlake relativ holprig an.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos