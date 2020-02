Justin von „Anti-Flag“: „Wir schlagen mit Album gegen Mauer der Lügen“

Mitte Januar haben „Anti-Flag“ ihr 12. Studioalbum „20/20 VISION“ rausgebracht. In den Songs darin redet die Band Klartext, vor allem über Präsident Donald Trump.

Was sie damit bewirken möchten, dazu sagte Gitarrist Justin Sane im Interview mit „musikexpress“: „Wenn die Leute den Rauch wegziehen lassen und die Rechtfertigungen ignorieren, dann sollten sie feststellen, dass es falsch ist, was er tut. Wir schlagen mit unserem Album gegen eine Mauer der Lügen. Trump sagt, alles sei Fake, glaubt nicht an das, was ihr seht oder hört, glaubt nur an mich. Deshalb wurde es einfach Zeit, ein Album zu machen, das ihm die Maske herunterreißt und die Leute wachrüttelt.“

Im Januar waren „Anti-Flag“ im Zuge ihrer Europa-Tour in sechs deutschen Städten. Wer diese verpasst hat: Die Band kommt im Juli noch einmal in den deutschsprachigen Raum, und zwar am 06. Juli ins österreichische Dornbirn.

Foto: (c) Jerome Lynch / PR Photos