Karl Learmont von „Angelspit“: „Neues Album kommt dieses Jahr“

Multimedia-Künstler Karl Learmont hat im September 2019 zusammen mit „Angelspit“ das aktuelles Album „Bang Operative“ rausgebracht. Zeit für neue Projekte.

Im Interview mit „monkeypress“ verriet der Musiker, was jetzt ansteht. Er sagte: „Ich arbeite derzeit an drei neuen Alben. Das erste wird verdammt heavy und erscheint dieses Jahr. Das nächste kommt 2021, eine Reise in den wütenden, scheppernden Industrial-Punk-Sound. Der totale Abriss, Mayhem! Beim dritten Album bin ich mir wegen der Veröffentlichung noch nicht sicher. Es soll aber auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren erscheinen und ist was völlig Anderes. Dafür arbeite ich mit mehreren meiner Supporter zusammen. Ich remixe auch, produziere ein paar EPs und helfe Bands, ihre Alben zu veröffentlichen.“

Learmont hält das Internet übrigens für eine Droge.

