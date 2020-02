Katy Perry: „American Idol“-Jurykollegen nicht auf Hochzeit

Katy Perry wird Orlando Bloom heiraten, daran gibt’s keinen Zweifel. Und auch was die Gästeliste angeht, ist alles in trockenen Tüchern. Nicht mit von der Partie werden Lionel Richie und Luke Bryan sein. Da hilft auch die sehr freundschaftliche und zeitintensive Zusammenarbeit bei „American Idol“ nichts. Das machte Perry während eines Auftritts bei der Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live“ klar. Neben den beiden Männern auf der Couch sitzend, erklärte sie: „Ich kann mir die beiden nicht leisten. Ich nenne mich selbst ‚Braut-chilla‘. Ich bin recht gechillt, aber ich bin auch eines dieser Mädchen, dass vier Tage nach der Verlobung schon die Hochzeitslocation klargemacht hat.“

Soll heißen: An ihrer Entscheidung gibt’s nichts zu rütteln. Die Sängerin ergänzte auch nochmals: „Ich kann sie mir schlicht nicht leisten. Sie haben ja auch viel zu tun, während ich draußen bin und mich ein zweites Mal an den Altar wage.“ Und scheinbar sind Perrys Jurykollegen auch gar nicht so böse auf sie. Vielmehr saßen sie während der Show permanent lachend neben ihr.

Übrigens: Katy Perry und Orlando Bloom wollen unbedingt gemeinsamen Nachwuchs.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos