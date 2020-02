Katy Perry: Ständchen für Pflanzen von Prinz Charles

Katy Perry hat Prinz Charles ein doch etwas merkwürdiges Versprechen gegeben. Die Sängerin wurde zur Botschafterin seiner Wohltätigkeitsorganisation „British Asian Trust“ ernannt, die sich für die Bekämpfung der weit verbreiteten Armut und Not in Südasien einsetzt. Und als sie Prinz Charles bei dem Event vorstellt, sagte sie laut „contactmusic.com“ zum Publikum:

„Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin ein großer Fan Ihrer königlichen Hoheit und all der Arbeit, die er getan hat und auch weiterhin tut, vor allem für die Kinder in Indien. Meiner persönlichen Erfahrung nach hat er eine unglaublich nette Seele. So nett, dass er sogar manchmal mit seinen Pflanzen spricht. Und er hat mich gefragt, ob ich seinen Pflanzen etwas vorsingen. Und das werde ich. Ihr habt mein Wort, Sir.“

Katy Perry hofft übrigens, dass sie als neue Botschafterin Kinder in Südasien besser beschützen kann.

