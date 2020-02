Keine Olympische Spiele wegen Coronavirus?

Das Coronavirus könnte die Olympischen Sommerspiele 2020 gefährden. Im Dezember 2019 war ein Ausbruch der Erkrankung erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan auffällig geworden. Seitdem sind auch in Europa Infizierungen verzeichnet worden, in Deutschland bisher 16. Das berichtet das Bundesministerium für Gesundheit [Stand: 25. Februar 2020].

Richard Pound, ehemaliger kanadischer Star-Schwimmer und ein wichtiges Kommitee-Mitglied, sagte am Dienstag (25.02.) gegenüber „Associated Press“, dass sich die Verantwortlichen in Tokio mittlerweile große Sorgen wegen der Epidemie machen. Auch in Japan gebe es mittlerweile Corona-Fälle, sogar Schulen seien deshalb geschlossen worden. Aktuell sei es wahrscheinlicher, dass die Olympischen Spiele komplett abgesagt würden, anstatt sie nach hinten zu verschieben, falls sich der Virus bis Mai weiterhin so extrem ausbreite. Eigentlich soll das Sport-Großereignis am 24. Juli in Tokio starten.

Auch für die diesjährigen Olympioniken hat die Ausbreitung des Coronavirus mittlerweile Auswirkungen auf ihr Training. Das Trainingslager der deutschen Ruderer in Italien wurde beispielsweise komplett abgesagt und nach Portugal verlegt, wie der Bundestrainer Uwe Bender erklärte.

Foto: (c) LooMee TV