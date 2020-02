Keith Urban und das musikalische Desinteresse von Nicole Kidman

Plant Nicole Kidman eine Gesangskarriere? Dass die Schauspielerin singen kann, hat sie spätestens bei „Moulin Rouge“ bewiesen und mit einem Mann als Musiker liegt es doch nahe, es selbst einmal als Sängerin zu versuchen.

Keith Urban meinte jedoch gegenüber dem „Sunday Times Magazine“: „Wir sind beide sehr dankbar, dass wir in unterschiedlichen Bereichen kreieren. Ich habe kein Interesse an Schauspielerei und sie hat keines an der Musik.“

Auf die Meinung seiner Frau zu seinen Songs legt Keith Urban allerdings sehr viel Wert.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos