Kelly Brook verduftete bei Madonna

Kelly Brook hat sich einmal so richtig vor Madonna blamiert. Die britische Schauspielerin und Model war vor 20 Jahren gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Jason Statham zum Essen eingeladen. Es gab dort Makrobiotik, also saisonales Obst und Gemüse. Doch offenbar hat Brook das nicht so gut vertragen.

In der „Heart Radio Show“ erzählte die heute 40-Jährige: „Ich weiß noch, wie ich mich zu Madonna gebeugt habe, um ihr etwas zu sagen und mein Bauch hat das Grummeln angefangen und ich habe den muffigsten Furz überhaupt rausgelassen. Ehrlich, es war schrecklich. Es hat den ganzen Raum erfüllt. Sie hat einfach ihren Kopf weggedreht, denn er ist ihr direkt in die Nase gezogen. Es roch so, als wäre etwas gestorben. (…) Und ich weiß noch, wie Jason mich anschaute und fragte: ‚Warst du das?‘ Und ich meinte: ‚Ja, ich glaube, ich vertrage das Makrobiotik-Essen nicht.‘ Ich wurde nie wieder eingeladen. Sie wusste, dass ich es war. Das war mir so schrecklich peinlich!“

Die Beziehung mit Jason Statham hielt übrigens trotz des unangenehmen Geruchs noch vier weitere Jahre.

