Kesha: „Du weißt nie, welcher Tag dein letzter ist. Also koste es aus“

Ende Januar ist das aktuelle Album „High Road“ von Kesha erschienen. Im Titel „Father Daughter Dance“ geht es darum, wie es war, ohne Vater aufzuwachsen.

Im Interview mit „jetzt.de“ sagte die 32-Jährige dazu: „Ich weiß gar nicht, wie es ist, einen Vater zu haben, weil meiner einfach nicht Teil meines Lebens war. Auf ‚High Road‘ gibt es beides – echte Emotionen und Leichtfüßigkeit. Ich bin überzeugt, dass wir Hedonismus und Partystimmung brauchen. Die Welt ist ernst und problematisch genug. Du weißt auch nie, welcher Tag dein letzter ist. Also koste es aus, solange du hier bist.“ Außerdem erklärte die Amerikanerin auch, worum es in „My Own Dance“ geht. Dazu sagte sie: „Um Behauptungswillen. Ich weigere mich, das Opfer zu sein. Ich bin keine traurige, tragische Figur.“

Kesha durfte übrigens jahrelang keine Musik veröffentlichen, wegen eines Rechtsstreits mit ihrem Ex-Produzenten Dr. Luke.

Foto: (c) Dana Trippe