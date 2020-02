Kesha hat mir ihrer aktuellen Platte „High Road“ viel Spaß

Auf ihr aktuelles Album „High Road“ Kesha ist wahnsinnig stolz. Die Sängerin hatte bei der Herstellung jede Menge Spaß, wie sie der „Sun“ erzählte. Wörtlich meinte die 32-Jährige: „In [der Single] ‚High Road‘ habe ich sehr viel erkundet und ich finde, dass es wirklich spaßig klingt, denn ich habe diesen Song rausgeschmettert. (…) In [der Single] ‚Kinky‘ bin ich einfach ein Blödmann und habe Spaß.“

Hier die Tracklist:

01. Tonight

02. My Own Dance

03. Raising Hell feat. Big Freedia

04. High Road

05. Shadow

06. Honey

07. Cowboy Blues

08. Resentment feat. Sturgill Simpson & Brian Wilson

09. Little Bit Of Love

10. Birthday Suit

11. Kinky feat. Ke$ha

12. Potato Song (Cuz I Want To)

13. BFF feat. Wrabel

14. Father Daughter Dance

15. Chasing Thunder

