Kesha: Inspiriert von Ariana Grande

Ariana Grande ist offenbar nicht nur für ihre Fans eine große Inspiration, sondern auch für ihre Kolleginnen wie Kesha. Die 32-Jährige ist nämlich total begeistert davon, wie ihre jüngere Kollegin würdevoll mit all den dramatischen Ereignissen der letzten Jahre umgegangen ist.

Bei „Beats 1 Radio“ sagte Kesha: „Ich schaue mir jemanden wie Ariana Grande an und bin so inspiriert davon, wie sie sich so würdevoll durch ihr Leben bewegt.“ Und damit nicht genug: Kesha hat auch noch andere Vorbilder. Sie meinte weiter: „Ich schaue zu Leuten wie Beyoncé oder Dolly Parton oder Iggy Pop auf. Würden sie den Dingen Aufmerksamkeit schenken, was Hasser über sie sagen? Nein, sie sind viel zu beschäftigt.“

Mit ihrem aktuellen Album „High Road“ hat Kesha übrigens ihre Zufriedenheit zurückgewonnen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos