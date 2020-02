Kesha und der größte Moment ihres Lebens

Ende Januar hat Kesha ihr aktuelles Album „High Road“ rausgebracht. Zuvor durfte die Sängerin wegen eines Rechtsstreits mit ihrem Ex-Produzenten Dr. Luke jahrelang keine Musik veröffentlichen und ist auch depressiv geworden.

Ihr Comeback feierte sie erst vor drei Jahren. Damals ist die 32-Jährige mit ihrer Geschichte zu einem Symbol der MeToo-Bewegung geworden. Vor zwei Jahren ist sie dann bei den Grammy aufgetreten, und zwar mit ihrer Selbstbehauptungsballade „Praying“. Wie das war, das verriet Kesha im Interview mit „jetzt.de“. Sie sagte: „Das war der größte Moment meines Lebens. Und der furchteinflößendste. Ich hoffe, dass all die anderen Menschen, die ebenfalls Zuspruch brauchen, die Botschaft dieses Songs aufnehmen, verinnerlichen und weitertragen.“

Sie erklärte auch, was den Auftritt so einzigartig gemacht hat: „Als ich umgeben von zahlreichen starken, tollen Frauen wie Cyndi Lauper oder Janelle Monae dieses Lied vortrug, wurde mir so klar wie nie zuvor, dass wir Frauen am stärksten sind, wenn wir zusammenhalten. Ich habe mich von all diesen billigen kleinen Konkurrenzkämpfen, wo die eine Frau der anderen nichts gönnt, sondern selbst die banalsten Dinge noch neidet, endgültig verabschiedet.“

