Kesha und ihr Duett mit „Beach Boys“-Frontmann Wilson

Der neue Song „Resentment“ von Kesha ist ein Duett mit Brian Wilson, dem Frontmann von den „Beach Boys“.

Wie es dazu kam, das erzählte die 32-Jährige im Interview mit „jetzt.de“. Sie sagte: „Ich liebe die ‚Beach Boys‘, seit ich denken kann. Als Jugendliche nahm das obsessive Züge an. Zwischen 15 und 18 verging kaum ein Tag, an dem ich nicht ‚Pet Sounds‘ gehört habe.“ Weiter verriet die Sängerin auch, wie sie Wilson zum gemeinsamen Duett bewegen konnte. Sie sagte: „Nun, manchmal musst du einfach fragen. Also fragte ich ihn. Und er sagte: ‚Klar, ich bin dabei.‘ Ich kann es immer noch nicht glauben.“ Kennengelernt haben sich die beiden aber nicht. Sie sagte weiter: „Wir haben uns leider noch nicht persönlich getroffen. Er hat seinen Teil in den USA aufgenommen, während ich in Asien auf Tour war. Trotzdem: Allein der Gedanke, dass er weiß, wer ich bin …“

„Resentment“ bedeutet übersetzt „Groll“. Im Interview erklärte Kesha auch, worum es in dem Song geht: „Ich habe erkannt, dass mir dieses unschöne Gefühl in jeder langfristigen Beziehung immer mal wieder begegnet. Das ist normal, und trotzdem ist es anstrengend, damit umzugehen. Groll ist die Basis von so viel Angst und Hass und Entfremdung. Ich will dieses Gefühl seit jeher attackieren, es zurückdrängen, es durch konstruktivere Gedanken ersetzen.“

