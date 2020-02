Kim Kardashian: Tochter Chicago fällt!

Das klingt gar nicht gut: Die zweijährige Tochter von Kim Kardashian, Chicago, fiel Anfang der Woche aus dem Hochstuhl und musste im Gesicht genäht werden. Kim geriet ein wenig in Panik, als das zweijährige Chicago aus dem Hochstuhl stürzte und sich im Gesicht verletzt hat.

Bei „Good Morning America“ am Mittwoch (05.02.20) erklärte der 39-jährige Reality-TV-Star: „Neulich fiel meine Tochter Chicago aus ihrem Hochstuhl, schnitt sich das ganze Gesicht auf, was genäht werden musste. So etwas passiert… man muss sich einfach damit abfinden. Es geht ihr gut, ja. Es ist derzeit eine große, große Narbe auf ihrer Wange, aber sie ist OK.“

Kim Kardashian gab vor Kurzem bekannt, dass sie kein Fleisch mehr ist.

Foto: (c) Sushi / PR Photos