„Kiss“: Löst sich die Band nach Tourende auf?

Auch wenn bei „Kiss“ im Juli 2021 der letzte Vorhang fallen wird, ein Ende der Band bedeutet das noch lange nicht.

Gitarrist und Sänger Paul Stanley stellte jetzt im Interview mit dem „Rolling Stone“ klar: „Es ist wichtig anzumerken, dass dies das Ende des Tourlebens sein wird. Die Band wird sich jetzt aber nicht einfach so in Luft auflösen. ‚Kiss‘ hat jetzt einfach einen Zeitpunkt erreicht, in der das touren und 100 Shows in sieben Monaten, was wir bisher gemacht haben, einfach zu anstrengend und zeitaufwendig ist, erst recht, wenn es noch so viele andere Dinge im Leben gibt.“

Ein neues Projekt von „Kiss“ steht auch schon in den Startlöchern und zwar die Dokumentation „Kissstory“.

Foto: (c) STPR / PR Photos