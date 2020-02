„Korn“ kommen nach Berlin

Im Herbst veröffentlichten „Korn“ ihr aktuelles Album „The Nothing“, es ist ihr mittlerweile 13. Studioalbum.

Und wer die 1993 gegründete Metalband mal live erleben möchte: Die Jungs bestätigten jetzt, dass sie dieses Jahr nach Deutschland kommen werden – und zwar für eine Show am 03. Juni in der Berliner Verti Music Hall. Der Vorverkauf auf „eventim.de“ startet am Montag (10.02.) um 10 Uhr.

„Korn“ werden dieses Jahr übrigens wieder auf ein paar Festivals in Deutschland spielen – unter anderem auf dem Geschwister-Festival Rock am Ring und Rock im Park und auf dem Novarock Festival an der Seite von „System of a Down“.

