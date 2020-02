Kylie Jenner und der verrückte Geburtstag ihrer Tochter

Für Kylie Jenner steht Töchterchen Stormi an erster Stelle. Für die Kleine, die am Samstag (01.02.) ihren zweiten Geburtstag feierte, ließ die 22-Jährige sich so einiges einfallen. Die Ex von Travis Scott organisierte eine riesen Party, und zwar eine Art Kirmes. Schon der Eingang war fulminant: die Partygäste mussten durch den Mund eines aufgeblasenen Stormi-Kopfes eintreten. Außerdem gab es einen Merchandise-Stand mit „Stormi-World“-Kleidung. Dann gab es neben Fahrgeschäften noch einen Greif-Automat, bei dem es Kissen mit Stormis Gesicht zu gewinnen gab. Zusätzlich konnten sich die Gäste in Fotostationen zum Beispiel mit den Filmhelden aus „Trolls“ oder „Die Eiskönigin“ ablichten lassen.

Den Fotos auf Kyles „Instagram“-Seite ist zu entnehmen, dass wohl alle ordentlich viel Spaß hatten. Dazu schrieb die stolze Mama: „Es ist ein Segen, diese magischen Erlebnisse für mein Baby erschaffen zu können. StormiWorld !!!! Danke Gott.“

Das eigentliche Geschenk war aber eine eigene Kosmetiklinie für die Zweijährige. Sie heißt „The Stormi Collection“ und wurde direkt an Stormis Geburtstag gelauncht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos