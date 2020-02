Lady Gaga: Mutter fühlt sich wie eine Versagerin

Cynthia Germanotta, die Mutter von Lady Gaga, hat ihr Bestes gegeben, um ihrer Tochter durch ihre depressive Phase in ihrer Jugend zu helfen. Allerdings ist sie der Meinung, dass es trotzdem nicht genug war.

In der „Today“-Digitalserie „Through Mom’s Eyes“ meinte Cynthia: „Da sie einzigartig war, hat sie in der Mittelstufe sehr viele Probleme gehabt. Sie fühlte sich von den Vorgängen isoliert, gedemütigt, verspottet. Und sie hat angefangen, sich selbst in Frage zu stellen und ihre eigenen Fähigkeiten anzuzweifeln. Und das war der Zeitpunkt, an dem sie eine Depression entwickelte. Wir haben als Eltern unser Bestes versucht, ihr zu helfen, aber wir wussten nicht alles. Ich finde, ich habe Fehler gemacht, da ich die Warnsignale nicht kannte, nach denen ich Ausschau halten musste.“

Lady Gaga und ihre Mutter haben 2012 übrigens zusammen eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet, die der nächsten Generation bei emotionalen und mentalen Problemen helfen möchte.

