Lady Gaga: Neue Single und neues Video

Gute Nachrichten von Lady Gaga: Die Sängerin veröffentlicht endlich wieder neue Musik.

Schon heute (28.02.) erscheint ihre Single „Stupid Love“ inklusive passendem Musikvideo, wie sie jetzt höchstpersönlich auf „Instagram“ ankündigt. In dem dazu veröffentlichten Teaser-Video sieht man Gaga in einer alienartigen Verkleidung mit pinkem langem Haar und nur dem nötigsten bedeckt. Darunter stehen die Worte: „Alles, was ich wollte, war Liebe.“ Ihre Fans können es schon gar nicht mehr erwarten. In den Kommentaren finden sich beispielsweise Aussagen wie: „Gänsehautmoment!“ Und: „Ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit!“

Privat läuft’s bei Lady Gaga übrigens auch blendend.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos