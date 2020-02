„Lamb Of God“: Zurück mit neuer Energie und frischem Feuer

Am 08. Mai ist es soweit, dann erscheint das neue selbstbetitelte Album von „Lamb Of God“.

Warum sich die Band ausgerechnet jetzt dafür entschieden hat, der Platte ihren Bandnamen als Titel zu geben, dazu sagte Frontmann Randy Blythe laut „Check Your Head“: „Dass wir nur unseren Bandnamen auf das Albumcover packen ist ein Statement. Das hier ist ‚Lamb Of God‘. Hier und jetzt!“ Als ersten Vorgeschmack darauf gibt es die Single „Checkmate“. Gitarrist Mark Morton lässt dazu verlauten: „Der Song bringt all die Komponenten des Sounds, den wir in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt haben zusammen. Mit neuer Energie und frischem Feuer entfacht – das sind ‚Lamb Of God‘ 2020. Wir waren noch nie aufgeregter.“

Vor der Albumveröffentlichung sind „Lamb Of God“ übrigens noch im deutschsprachigen Raum auf Tour. Hier die Termine:

03.04.2020 Berlin, Columbiahalle

04.04.2020 Oberhausen, Turbinenhalle

05.04.2020 Wiesbaden, Schlachthof

07.04.2020 CH-Zürich, Samsung Hall

08.04.2020 München, Zenith

09.04.2020 Ludwigsburg, MHP Arena

11.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Saarbrücken, Saarlandhalle

Foto: (c) Travis Shinn