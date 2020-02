Lana Del Rey: Tourabsage

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Lana Del Rey: Wer darauf gehofft hat, sein Idol dieses Jahr live zu erleben, wird enttäuscht. Die Sängerin hat jetzt nämlich verlauten lassen, dass sie ihre Europatournee absagen muss.

In einem Statement lässt Del Rey laut „contactmusic.com“ verlauten: „Es tut mir leid, dass ich alle in letzter Minute enttäusche, aber diese Krankheit hat mich total überrascht und ich habe komplett meine Singstimme verloren. Die Ärzte haben mir geraten, vier Wochen freizunehmen. Ich hasse es, euch zu enttäuschen, aber ich muss mich erholen. In Liebe, Lana.“

Davon sind auch die beiden Deutschlandkonzerte Anfang März in Berlin und Köln betroffen.

