Lena Meyer-Landrut: „Es wird definitiv gefeiert & zwar nicht zu knapp“

Lena Meyer-Landrut feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum als Künstlerin. Am 29. Mai 2010 hat die heute 28-Jährige den Eurovision Song Contest in Oslo gewonnen. Natürlich wird das gefeiert.

Sie sagte im Interview mit der „Gala“: „Es wird definitiv gefeiert und zwar nicht zu knapp. Ich finde das total irre, dass es zehn Jahre sind. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich damals in Hannover angekommen bin und am Rathausplatz stand. Unglaublich! Es ist total emotional für mich. Ich bin verrückterweise am 29. Mai, an dem es passiert ist, für ein Open-Air-Konzert in Hannover. Das war reiner Zufall. Als ich das gesehen habe, habe ich geschrien. Ich freue mich so sehr darüber, dass ich an diesem Tag zu Hause bin und es ein Heimspiel für mich ist.“

Lena Meyer-Landrut findet übrigens, dass Social Media gefährlich ist.

Foto: (c) Universal Music / Hendrik Schneider