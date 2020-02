Lena Meyer-Landrut: „Glaube nicht, dass Ruhm an jemandem spurlos vorbeigeht“

Lena Meyer-Landrut feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum als Künstlerin. Ihre Karriere begann sie schon im Alter von 18 Jahren, was nicht immer einfach war. Da braucht man schon Hilfe, wie sie im Interview mit der „Gala“ erklärte.

Die heute 28-Jährige sagte: „Auf jeden Fall. Ich glaube generell nicht, dass Ruhm und in der Öffentlichkeit stehen an irgendjemandem spurlos vorbeigeht. Das ist einfach eine Extremsituation. Wenn man diese Situation nicht gewöhnt ist, braucht man immer Hilfe, um damit umzugehen. Das trifft ja auf alle Extremsituationen zu. Ob man jetzt jemanden, mit dem man tief verbunden war, verliert oder ob man in eine Sucht fällt – was auch immer – man sollte sich Hilfe von der Familie, von Freunden oder von Profis holen. Jeder muss für sich selber herausfinden, was das Beste für ihn ist.“

Weiter sagte sie noch: „Ich zum Beispiel habe mir von allen Seiten Hilfe geholt und das tue ich auch immer noch. Ich hatte schon Phasen, in denen es mir nicht gut ging, aber ich hatte immer ein gutes Netz, viel Rückhalt und Leute, die mich dauerhaft auf dem Boden halten.“

Foto: (c) Universal Music