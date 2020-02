Lena Meyer-Landrut wartet schon ganz verzweifelt

Lena Meyer-Landrut hat sie satt, die eisigkalte, windige Jahreszeit. Für die 28-Jährige wäre es durchaus mal wieder Zeit für gemütlichere Temperaturen.

Via „Instagram“ postete sie ein Bild, das sie relativ rebellisch in einem Sommerkleid in der Kälte stehend zeigt. Dazu schrieb sie: „Ich warte verzweifelt auf warme Sommernächte.“ Und diese Meinung dürften viele andere mit ihr teilen.

Lena Meyer-Landrut legte zum Jahresstart übrigens eine Social Media Pause ein.

Foto: (c) Universal Music / Hendrik Schneider