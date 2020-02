Lena Meyer-Landrut: Warum sie aktiv gegen Hass im Netz kämpft

Hass im Netz ist allgegenwärtig. Auch Lena Meyer-Landrut muss sich damit herumschlagen – und das tut sie inzwischen aktiv. Die Sängerin geht regelmäßig gegen Hasskommentare, die auf ihren Profilen abgesetzt werden, vor, attackiert die Verfasser und wehrt sich. Viele andere ignorieren diesen Hass lieber.

Warum die 28-Jährige diesen aktiven Weg eingeschlagen hat, erklärte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Sie sagte: „Da hat sich ein innerer Schalter umgelegt – eine Art ‚Haltungsschalter‘. Mut kann man erst entwickeln, wenn man sich seiner selbst sicher ist. Ich interessiere mich für die Zusammenhänge: Was passiert hier? Wie sind die Mechanismen?“ Und außerdem möchte die Hannoveranerin auch ein vorangehendes Beispiel sein. Sie ergänzte: „Es ist richtig gut, eine Person zu sein, an der andere sich ein wenig orientieren können. Und mir geht es eben darum, Cybermobbing nicht einfach hinzunehmen. Mich rührt das zu Tränen, wenn mir Leute erzählen, dass ihnen etwas, was ich gesagt oder gesungen habe, aus einer schwierigen Situation herausgeholfen hat.“

Lena ist auf den sozialen Netzwerken sehr beliebt. Allein auf „Instagram“ hat die Sängerin 3,3 Millionen Follower.

