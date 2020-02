Lewis Capaldi: Davon handelt „Someone You Loved”

Mit „Someone You Loved” hat Lewis Capaldi einen echten Hit gelandet. Doch von wem handelt der Song eigentlich? Etwa von seiner Ex-Freundin Paige Turley?

Gegenüber der „Times“ klärte der Sänger jetzt auf und sagte: „Er handelt von meiner Großmutter. Wenn man klein ist, dann ist deine Großmutter eine nette alte Dame, die dir eine leckere Suppe macht. Wenn man älter wird, lernt man, wer sie wirklich ist und traurigerweise ist sie gestorben, gerade als ich angefangen habe, Dinge über ihr Leben herauszufinden. Viele Songs von dem Album [‚Divinely Uninspired to a Hellish Extent’] handeln vielleicht von Paige, aber ‚Someone You Loved‘ ist nicht einer davon.“

Mit „Someone You Loved“ schaffte Lewis Capaldi es bis an die Spitze der britischen Single-Charts und sicherte sich Doppelplatin. In Deutschland reichte es für Platz sieben und Goldstatus.

