Lewis Capaldi, der Mietnomade

Es gibt diese TV-Werbung, bei der Lewis Capaldi, auf einem leeren Festivalplatz stehend, sein Album anpreist. Dabei sagt er sinngemäß sowas wie: „Ich wohne noch Zuhause bei meinen Eltern. Kauft mein Album, damit sich daran etwas ändert.“

Nun, offensichtlich möchte Capaldi aber gar nicht so wirklich ausziehen. In einem neuen „YouTube“-Video führt der 23-Jährige durchs Elternhaus. Auf seinem Bett liegend, erzählt er: „Ich hatte viele heiße Nächte in diesem Bett. Einmal habe ich die gesamte ‚Herr der Ringe‘-Reihe angeschaut, war tagelang hier drinnen und öffnete nie ein Fenster.“ Aber warum möchte ein junger Erwachsener, der unfassbar viel Geld verdient, nicht von Zuhause ausziehen? Capaldi erklärt: „Ich gebe mein ganzes Geld nur für Essen aus, weil ich nicht anders kann. Und das zeigt sich an meinem Bauch. Er wird jeden Tag größer!“ Na, da bleibt dann wohl nichts mehr für die Miete übrig.

Lewis Capaldi ist jetzt übrigens „Spotify“-Milliardär.

Foto: (c) PRN / PR Photos