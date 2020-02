Lewis Capaldi droht mit Ende seiner Musikkarriere

Bei Lewis Capaldi ist streamen und kaufen was das Zeug hält angesagt. Der Sänger meinte nämlich, dass er die Musik aufgeben wird, wenn seine neue Single in den britischen Charts nicht Platz eins erreichen wird.

Auf „Instagram“ meinte er: „Ich bin gerade erst von den Grammys zurück und schon wieder hart am Proben. Aber ich schaue mir auch Bewerbungsseiten an, denn wir sind diese Woche ganz nah dran an der Nummer eins in Großbritannien und wenn wir das nicht schaffen, dann gebe ich verdammt noch einmal auf und suche mir einen anderen Job. (…) Es gibt Jobs in Geschäfte, es gibt Jobs an der Rezeption. Ich gehe verdammt gerne ans Telefon. Ich bin nicht betrunken, habe nur gerade einen elf-Stunden-Flug hinter mir.“

Letzte Woche ist Lewis Capaldi mit seiner aktuellen Single „Before You Go“ von der Zwei auf die Fünf gefallen.

