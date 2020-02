Lewis Capaldi will nicht wie Weird Al Yankovic sein

Lewis Capaldi ist eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, doch seine Songs sind genau das Gegenteil.

Der „Times“ sagte er dazu: „Die Leute sagen, sie wünschten sich, dass meine Songs mehr wie meine Persönlichkeit wären, doch dann wäre ich [Musiker und Parodist] wie Weird Al Yankovic. Ich möchte keine Songs darüberschreiben, dass ich mollig bin. Ich möchte keine Songs über meine Schamhaare schreiben. Ich hatte die besten Jahre meines Lebens, aber in den kurzen Zeiten, in denen die Dinge schlecht standen, habe ich sie in einen Song verpackt. Es ist interessanter, darüber zu schreiben, denn diese Momente stechen hervor.“

Übrigens: Die Songs von Lewis Capaldis Debüt „Divinely Uninspired to a Hellish Extent” handeln nicht alle von seiner Ex-Freundin Paige Turley.

