Lewis Capaldi: „Wo zur Hölle ist Paolo Nutini?“

Musikalisch hat Paolo Nutini zuletzt vor sechs Jahren etwas von sich hören lassen, als er sein Album „Caustic Love“ veröffentlichte. Da stellt sich also die Frage: Was macht der Sänger aktuell? Oder um es in den Worten von Lewis Capaldi auszudrücken: „Wo zur Hölle ist Paolo Nutini?“

Genau diese Frage stellte der Sänger nämlich auf „Twitter“ und fügte zudem noch hinzu: „Die Menschen wollen Antworten.“ Bisher mussten die Menschen und auch Capaldi noch darauf warten, denn Nutini selbst hat sich noch nicht mit einer Erklärung zu Wort gemeldet.

Übrigens: Paolo Nutini hatte sich die Chewbacca-Maske von Lewis Capaldi für einen guten Zweck gekauft und sie dann weiterversteigert.

