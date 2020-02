Liam Gallagher gibt Tochter Molly Liebestipps

Liam Gallagher ist zwar nicht unbedingt das beste Vorbild, was Liebesdinge angeht, doch seine Tochter Molly Moorish wendet sich trotzdem an ihn, wenn sie Rat braucht.

Die 21-Jährige hat erst seit kurzem eine Beziehung zu ihrem berühmten Vater, dafür ist diese sehr eng. Dem „Grazia Magazine“ sagte Molly: „Ich wende mich an ihn, wenn ich Rat in Jungs-Fragen brauche. Er meinte dann so etwas wie: ‚Halte dich von dem Kerl fern…‘“

Molly stammt übrigens aus einer Affäre Gallaghers mit Lisa Moorish.

Foto: (c) Rankin / Warner Music