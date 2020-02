Liam Gallagher: Überraschungs-EP

Tolle Neuigkeiten für alle Liam Gallagher-Fans: Der Sänger hat vorgestern (31.01.) ganz überraschend seine EP „Acoustic Sessions“ veröffentlicht. Darauf enthalten sind laut „contactmusic.com“ entkleidete Solo-Tracks sowie Wiedergaben von alten „Oasis“-Songs. Zudem veröffentlichte Gallagher auch gleich noch ein Musikvideo zur Single „Once“, in den niemand Geringeres als der ehemalige französische Fußballer und Schauspieler Éric Cantona zu sehen ist.

Hier die Tracklist:

1. Cast No Shadow (Acoustic)

2. Now That I’ve Found You (Acoustic)

3. Alright Now (Acoustic)

4. Sad Song (Acoustic)

5. Stand By Me (Acoustic)

6. Once (Acoustic)

7. Meadow (Acoustic)

8. Once (Demo) [Acoustic]

Foto: (c) Rankin / Warner Music