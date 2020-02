Lil Nas X, der Hochzeits-Crasher

Die Hochzeit ist für die Braut der schönste und unvergesslichste Tag ihres Lebens. Und für die eine Braut, die vor kurzem ihrer Hochzeit in Disney World feierte, hatte dieser Tag eine ganz besondere Überraschung parat. Denn kein Geringere als Lil Nas X tauchte persönlich auf ihrer Feier auf.

Auf „Twitter“ postete der Sänger nämlich ein Video, in dem er, weil Sein Hit „Old Town Road“ lief, sich die Braut an der Hand schnappte, mir ihr tanzend in den Ballsaal läuft und auf dem Parkett ein Tänzchen hinlegt. Ein Gast sagt in dem Clip: „Was zur Hölle passiert hier gerade?“ Lil Nas X selbst kommentierten das Video mit: „Habe gerade eine Hochzeit in Disney World gecrasht.“

Mit „Old Town Road“ hat Lil Nas X übrigens seinen ganz großen Durchbruch gefeiert und einige Rekorde gebrochen.

