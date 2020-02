Lily Allen: Der Grund für ihre Alkohol- und Drogensucht

Langeweile ist früher der Grund gewesen, warum Lily Allen zu Alkohol und Drogen griff.

Gegenüber der „Sun“ erzählte die Sängerin: „Die Menschen langweilen mich einfach. Ich war vergangenes Wochenende mit meinem Freund [David Harbou] feiern und ich meinte: ‚Die Leute labern nur Scheiße.‘ Ich ertrage das nicht. Ich denke, das war oft der Auslöser, warum ich so viel getrunken und so viele Drogen genommen habe. Es war der einzige Weg, wie ich an den Konversationen teilnehmen konnte.“

Lily Allen hat sich auch oft den Drogen zugewandt, wenn sie berufliche und private Probleme hatte, so wie nach der Trennung von ihrem Mann Sam Cooper.

