Lindsay Lohan: Ist sie wieder vergeben?

Ist Lindsay Lohan Frisch verliebt?

Ein derartiges Gerücht macht jetzt jedenfalls die Runde, nachdem die Schauspielerin ein Foto von ihr Backstage beim „Bastille“-Konzert in Dubai teilte. Auf „Instagram“ schrieb sie nämlich neben dem Bild: „Wundervoller Abend mit meiner Schwester und meinem festen Freund Bader. So ein magischer Abend.“ Wenig später löscht Lohan allerdings diese Bildunterschrift und fügte nur ein Smiley hinzu. Bislang wird es also ihr Geheimnis bleiben, wer dieser Bader ist.

Lindsay Lohan hatte Ende letzten Jahres erst einen Schicksalsschlag hinnehmen müssen, als ihr Ex-Freund Harry Morton starb.

Foto: (c) Landmark / PR Photos