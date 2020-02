Lionel Richie und die Ratschläge für seine Töchter

Lionel Richie findet es schwer, seinen Töchtern Nicole und Sofia Tipps in Liebesdingen zu geben.

„Entertainment Tonight“ sagte der Sänger dazu: „Das lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Jungs sind praktisch Schwachköpfe. Wenn sie also zu dir kommen, dann weißt du worum es geht, denn du warst einer von ihnen und bist es wahrscheinlich immer noch. Was die Mädchen betrifft, so können Mädchen schocken, denn sie sind jetzt offen mit ihren Leben. Ich weiß noch, wie ich zu meinen Mädchen ging und sagte: ‚Ok, sagt wir einfach, was in euren Köpfen vor sich geht und ich kann euch helfen.‘“ Manchmal kommen sie mit Geschichten und ich meine nur: ‚Ich möchte das nicht wissen.‘“ Deswegen schickt Richie seine Töchter vertrauensvoll an seine Frau weiter, damit sie ihnen hilft.

Neben Nicole und Sophie hat Lionel Richie übrigens auch noch Sohn Miles.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos