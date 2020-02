„Lionheart“ verkünden Headliner-Konzert für April

Im April treten „Lionheart“ bei einigen Festivals in Deutschland auf, danach stehen sie im Juni für die Shows von „Body Count“ in Berlin, Oberhausen und München auf der Bühne. Ein Headliner-Konzert war in dem Zeitraum eigentlich nicht geplant, umso schöner für die Fans, dass es jetzt doch eines geben wird. Wie „morecore.de“ berichtet, kündigte die band im Rahmen ihres Tour-Flyers für 15. April eine Show im niedersächsischen Braunschweig an. Das Vorprogramm ist noch offen, Tickets gibt’s schon jetzt an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Und hier die Live-Termine im Herbst:

05.08. MARTIGNY (CH), Sunset Bar

06.08. WEINHEIM, Cafe Central

07.08. LINDAU, Club Vaudeville

16.08. MÜNSTER, Skaters Palace

08.11. HAMBURG, Gruenspan

12.11. ZÜRICH (CH), Dynamo

13.11. KARLSRUHE, Substage

14.11. BERLIN, S036

15.11. MÜNCHEN, Backstage

16.11. KÖLN, Palladium

17.11. HANNOVER, Faust

20.11. WIEN (A), Flex

21.11. NURNBERG, Z-Bau

22.11. WIESBADEN, Schlachthof

23.11. LEIPZIG, Haus Auensee

Foto: (c) LooMee TV