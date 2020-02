Lotte sucht Support für Zürich-Konzert

Schweizer Musiker aufgepasst: Lotte sucht noch nach Unterstützung bei ihrem Konzert in Zürich. In ihrer „Instagram Story“ meinte die Sängerin dazu: „Wir haben noch keinen Support in Zürich. Deshalb hier mein Angebot. Wenn du eine Band hast, wenn du eigene Songs schreibst, wenn du alleine mit Gitarre oder zu zweit ein kleines Akustikset als Vorband bei der Zürich-Show spielen möchtest, dann schicke mir doch ein Video von deiner Live-Performance und mit etwas Glück bist du dabei.“

Nächste Woche startet bereits die Tour von Lotte. Hier die Termine:

06.02.2020 Erlangen – E-Werk

07.02.2020 München – Ampere

08.02.2020 AT-Wien – WUK

10.02.2020 Stuttgart – Im Wizemann

11.02.2020 CH-Zürich – Exil

13.02.2020 Freiburg – Jazzhaus

14.02.2020 Frankfurt – Batschkapp

15.02.2020 Karlsruhe – Tollhaus

17.02.2020 Köln – Luxor

18.02.2020 Essen – Weststadthalle

20.02.2020 Dresden – Tante Ju

21.02.2020 Leipzig – Täubchenthal

22.02.2020 Erfurt – Halle 6

23.02.2020 Hannover – Musikzentrum

25.02.2020 Osnabrück – Rosenhof

26.02.2020 Oldenburg – Kulturetage

27.02.2020 Hamburg – Mojo

28.02.2020 Berlin – Huxleys

Foto: (c) Sony Music / Jean Raclet